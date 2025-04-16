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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

16.04.2025 - 07:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 05.04’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.98 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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