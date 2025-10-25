Kahramanmaraş'ta hamama girdi, bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesindeki Tarihi Çukur Hamamı içinde yaşlı bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yatması üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şahsın 77 yaşındaki Ahmet Kasapkaraoğlan olduğu tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.