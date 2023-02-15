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Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

15.02.2023 - 09:50 |
Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kentte, saat 09.25 itibarıyla son bir saatte en büyüğü 4,6 olan 7 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.25'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 12,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kentte, saat 09.25 itibarıyla son bir saatte en büyüğü 4,6 olan 7 artçı sarsıntı kaydedildi.

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