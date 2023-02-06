Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda il etkilendi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte dakika dakika sıcak gelişmeler...

11.22 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

11.20 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaparak Fransa’nın acil yardıma hazır olduğunu duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise İngiltere’nin yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

11.19 Avrupa Parlamentosu Başkanı: Avrupa bu sıkıntılı anda Türkiye ve Suriye halkının yanında

11.17 Türk Telekom, deprem bölgesinde iletişim ihtiyacına yönelik bilgilendirme açıklaması yaptı. Alınan tedbirleri ve bölgedeki depremzedelerin iletişim ihtiyacında faydalanabilecekleri hizmetlerini duyuran şirket, bölgedeki kullanıcılarına ücretsiz konuşma ve internet yüklediğini duyurdu.

11.08 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ve 2 adet IL-76 yardım uçağını arama kurtarma birimleriyle göndermeye hazır olduklarını duyurdu.

10.48 MHP, deprem bölgesine milletvekillerinden oluşan bir heyet gönderiyor.

10.46 MSB: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti.

10.45 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, “Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz” dedi.

10.43 Kahramanmaraş'taki depremin ardından hentbol liglerindeki müsabakalar ertelendi.

10.41 Kars AFAD ve UMKE ekipleri deprem bölgesine hareket etti

10.38 Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan yardım ekibi gönderileceğini duyurdu.

10.35 Rize'den deprem bölgelerine yardım yola çıktı

10.25 İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremle ilgili açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ulaşacağını ve Avrupa Birliği ortak yardımlarını yönlendireceğini belirtti.

10.23 Avrupa Kriz Yönetimi Komiseri: Hollanda ve Romanya’dan ekipler yola çıktı

10.22 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Milli Eğitim Bakanımızla da Cumhurbaşkanımızla da hemen görüştük. 10 ilimizle alakalı hasarın etkinlik düzeyine göre de okullarımızın tatil süresini belirliyor olacağız. Onu da bugün ya da yarın en geç açıklamış oluruz. Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bunu değerlendireceğiz.

10.16 İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi 38 kişiyle deprem bölgesine hareket etti.

10.14 Eskişehir DAK depremin vurduğu Adana için yola çıktı

10.10 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

10.09 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

10.03 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız var. ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan bina var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kaybımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibariyle 284 can kaybımız var.

10.00 İstanbul'dan deprem bölgesine askerler de gönderildi

09.58 Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 7,4’lük depremin yaşandığı Kahramanmaraş bölgesine ambulans ve UMKE ekiplerinin gönderildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

09.57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş deprem bölgesine hareket etti.

09.52 Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mektubu gönderdi.

09.48 Van’da 90 AFAD personeli deprem bölgesine gönderildi

09.44 Bahçelievler Belediyesi, deprem bölgesine 40 kişilik arama kurtarma ekibi sevk ediyor

09.43 Hatay'ın İskenderun ilçesinde aralarında devlet hastanesinin bir bölümünün de olduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

09.41 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

09.40 Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından 1’i engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

09.38 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye’de bu sabah erken saatlerde 10 ilde etkili olan 7.4’lük depremle ilgili açıklama yaparak ABD’nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

09.37 Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'nin Halep, Hama ve Lazkiye şehirlerinde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde en az 237 kişinin hayatını kaybettiği, 639 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.35 BTK: Bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlamaları yapılmıştır

09.33 EGM: Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

09.31 Antalya'dan deprem bölgesine 452 personel sevk edildi

09.27 İçişleri Bakanlığı: Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir.

09.23 BOTAŞ: Kilis ili doğal gaz hattı etkilenmiş ancak hattın içerisindeki gazdan beslenmeye devam etmektedir. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kurularak, hastane, fırın vb kritik tesislere CNG ve LNG tedarik edilmesi sureti ile gaz arzı sağlanmaya devam edilecektir.

09.22 BOTAŞ: Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur.

09.20 Kilis Valiliği: 07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

09.15 İstanbul'daki hastanelerde deprem yaralıları için hazırlıklar tamamlandı

09.11 Zonguldak, Bartın ve Karabük'ten ekipler deprem bölgesine hareket etti

09.06 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor09.06 Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı. Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor

09.05 Azerbaycan’dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir.

09.03 AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6’nın üzerinde 3, 5’in üzerinde 14, 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir." denildi.

09.00 Düzce’den deprem bölgesine sağlık ekipleri yola çıktı

08.48 Kandilli: Deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem, artçıları 1 yıl sürecek

08.40 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan deprem sonrası Twitter'dan bir taziye mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, ‘Deprem haberleriyle yüreğimize ateş düştü. Ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuzda. Bu felaketi inşallah en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

08.36 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: "Şimdiye kadar 50 artçı sarsıntı meydan geldi."

08.30 AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri ve çeşitli yardım kuruluşlarına bağlı ekipler depremin vurduğu illere gitmek üzere toplandı

08.24 Tunceli’den Adıyaman’a ekipler sevk edildi

08.14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

08.13 Kızılay Başkanı Dr. Kınık: Tüm Türkiye’yi gün ışır ışımaz kan vermeye davet ediyorum

08.11 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.

08.03 Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden 20 personel deprem bölgesine sevk edildi.

07.59 Gaziantep Valisi Davut Gül: "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu."

07.58 İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gidiyor

07.52 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler.

07.51 7.4 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek.

07.45 AFAD'dan yapılan açıklamada; saat 07.40 itibarıyla depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

07.34 Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi."

07:31 AFAD: Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

07.30 Osmaniye'de 34 binanın yıkıldığı bildirildi. Bu binalardan 2'sinin kent merkezinde bulunan 2 bloklu Metin Tamer Sitesi'ndeki 10'ar katlı olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre kent genelinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

07.29 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.

07:24: İletişim Başkanlığı Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.

07.23: MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir

07.22: Şanlıurfa Valisi Ayhan; 18 can kaybımız, 77 yaralı var, 19 bina yıkıldı

07.19: AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 32 artçı deprem meydana gelmiştir.

07.15 itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.

07.12: TBMM Başkanı Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır." dedi.

07:10 İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07.05: Diyarbakır Valisi, 6 kişinin hayatını kaybetiğini ve 12 kişinin enkazdan çıkarıldığını belirtti

07.02: Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

06.50: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Depremde şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

06.36: Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06:15 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan; 18 binamız yıkılmış vaziyette. Maalesef bazı binalarımızda vatandaşlarımız var müdahale ediyoruz. İl merkezi ve Bilecik ilçemizde ölen vatandaşlarımız var. Köylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

06.15: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

06.00: Bakan Soylu son gelişmeleri aktardı: "Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem oldu. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Bütün valilerimiz görevlerinin başında. Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Kahramanmaraş'a ben gideceğim, Osmaniye'ye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek, Malatya'ya ise Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. Birkaç önemli duyurumuz var. Bazı yerlerde Trafik sıkışıklığı söz konusu. Ambulanslara yol açabilmek için vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmamalıdır. Cep telefonları konusunda tüm Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; cep telefonlarını kullanmamalarıdır.

Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık."

05.48: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

05.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

05.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

05.25: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde." açıklamasında bulundu.

05.22: Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun” dedi.

BAKAN SOYLU: BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

05.21: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Depremin etkilerinin hangi vilayetlerde olduğunu bir şekilde, son gelen artçının da 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Gaziantep Nurdağı çevresinden. İlk bilgiler. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun.." açıklamasında bulundu.

05.14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

05.10: Depreminde ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 'Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik.' dedi.

ELAZIĞ VALİSİNDE AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Kıymetli hemşehrilerim, Şu ana kadar ilimizde herhangi bir yıkım ihbarı almadık. Sükunetle hareket edelim. Trafikte yoğunluk oluşturmayalım. Çok geçmiş olsun” dedi.

DİYARBAKIR'DA YIKIM

Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GAZİANTEP'TE DE DEPREM

Saat 4.26'da da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Saat 4.36 itibarıyla Gaziantep'in Islahiye ilçesinde de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Nurdağı ilçesinde saat 04.28'de 6.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Gelen son bilgilere göre Gaziantep'te 4.6 ve 5.3 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

"YAKLAŞIK 30 SANİYE SÜRDÜ"

Gaziantep'te bulunan TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu: Gaziantep'te ilk kez böyle büyük bir deprem oldu, yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantepliler tamamen sokakta. Gerçekten inanılmaz bir sallantıydı. Sallantıdan 10 dakika sonra bir artçı daha oldu. Gaziantep'te elektrikler tamamen kesilmiş vaziyette. Sallantının 15 - 20'inci saniyesinde arka arkaya trafo patlamalarını duydum. Şu anda Gaziantep'te yağmur başladı. Çok büyük panik var.