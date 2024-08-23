Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.
23.08.2024 - 16:08 |
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.