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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

23.08.2024 - 16:08 |
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

 

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