Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 14.59 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin byüklüğünü 4 olarak açıklarken derinliğini 7.05 km olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.