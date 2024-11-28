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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28.11.2024 - 10:26 |
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tartafından yapılan açıklamaya göre saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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