Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28.11.2024 - 10:26 |
AFAD tartafından yapılan açıklamaya göre saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7.1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/UdHOZlFEbK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi