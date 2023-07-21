Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.07.2023 - 14:38 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-21
Saat:14:23:24 TSİ
Enlem:38.176 N
Boylam:37.256 E
Derinlik:5.55 km
Detay:https://t.co/PypwAJnd9f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi