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Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.07.2023 - 14:38 |
Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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