Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 14.23'te bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.