GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 14.31 km olarak belirtildi.

22.09.2024 - 17:02 |
Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi, 22 Eylül 2024 tarihinde 3.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü, AFAD tarafından yapılan açıklamada detaylarıyla paylaşıldı. 'Nurhak Depremi Hakkında' Depremin meydana geldiği tarih ve saat 22 Eylül 2024, 15:33 olarak belirlendi. Depremin enlemi 38,01056, boylamı ise 37,50694 olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 3.8 olarak belirtildi. Depremin derinliği ise 14.31 km olarak ölçüldü. Depremin tipi 'ML' olarak belirtildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olarak belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum rapor edilmedi. AFAD yetkilileri, durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri paylaşacaklarını belirtti.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek

Yağmur 2 gün boyunca fena vuracak! İstanbul dahil 9 il için kritik uyarı

Yağmur 2 gün boyunca fena vuracak! İstanbul dahil 9 il için kritik uyarı

KADEM İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı

KADEM İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni İstanbul'da yapıldı