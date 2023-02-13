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Kahramanmaraş Kalesi, depremde hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, kentin simgelerinden tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı. Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oluştu.

13.02.2023 - 09:40 | | Feyat ERDEMİR- Ahmet ATMACA/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Kahramanmaraş Kalesi, depremde hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelip, büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, kentin tarihi yapısı da hasar gördü.

Kentin simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde, depremler nedeniyle hasar oluştu. M.Ö. 2'nci yüzyılda yapıldığı belirtilen tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı.

Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kale, tedbir amaçlı ziyaretçilere kapatıldı.

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