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Kağıthane'de bir binanın çatısında yangın!

Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinlerinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

10.08.2024 - 09:29 | | Mustafa Mert KARACA- Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA)
Kağıthane'de bir binanın çatısında yangın!

Yangın, saat 07.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kağıthanede bir binanın çatısında yangın

Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sardığı yangında, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Kağıthanede bir binanın çatısında yangın

Müdahaleler sırasında çatıdan sıçrayan odun parçaları bir otomobile hasar verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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