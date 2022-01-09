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Kafası merdiven korkuluğuna sıkıştı

Rize’de kafası merdiven korkuluklarına sıkışan vatandaşın uğraşı sosyal medyaya düşünce görenleri tebessüm ettirdi.

09.01.2022 - 12:21 | | İHA
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Rize’de yaşayan Semih Kazdal isimli vatandaş arkadaşları ile sohbet ettiği sırada arkasında bulunan merdiven koltuklarına yaslandı. Geriye yasladığı başı merdiven korkuluklarına sıkışan Kazdal, kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verdi.

Uğraşları ise orada bulunan bir arkadaşı tarafından anbean kayıt altına alındı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

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