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Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

Kadınların gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

13.04.2022 - 20:09 | | Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, (DHA)
Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem Gaziosmanpaşa'da, Umair Malik ise Küçükçekmece'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(

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