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Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı

Samsun'da bir kadının kocasını yaraladığı 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.

08.11.2024 - 17:44 | | İHA
Kadının kocasına attığı tencere kapağı 'silah' sayıldı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T. (52) ile 4 çocuk annesi Hatice T. (49) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Hatice T, tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T'nin dişi kırıldı.

Bunun üzerine karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.

Ayrı yaşamaya başlayan çift hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydıyla ertelendi.

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