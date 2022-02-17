Kadına şiddetle mücadelede yeni düzenleme geliyor! İyi hal indirimi yapılmayacak
Adalet Bakanlığı erkek şiddetini önlemek için düzenleme yapıyor. Kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına karşı şiddet uygulayanlara verilen cezaların artırılması için çalışma yürüteceklerini, bu konuya öncelik vereceklerini altını çizerek aktarmıştı.
KADINA ŞİDDETTE İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR
Adalet Bakanlığı, kadına karşı şiddetle mücadelede cezaların artırılması için harekete geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre; kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indirimi kaldırılacak.
YARGI PAKETİ ACİL OLARAK HAZIRLANACAK
Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.
BAKAN BOZDAĞ: İYİ HAL İNDİRİMİ KRAVATTAN, ELBİSEDEN OLMAZ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir. Eğer yasa gerektiriyorsa yasayı değiştirerek, eğitim gerekiyorsa eğitim yaparak bu konunun önüne geçme konusunda kararlıyım." dedi.