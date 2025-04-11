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Kadıköy'de yangın! 4 katlı binada dumandan etkilendiler

11.04.2025 - 08:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kadıköy'de yangın! 4 katlı binada dumandan etkilendiler

Kadıköy'de gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 03.00 sıralarında Merdivenköy İmam Ramiz Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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