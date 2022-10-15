Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA Muhabiri Murat Solak, CNN TÜRK'e verdiği bilgide "Alt katlarındaki yangının bir bölümü kontrol altına alındı. Apartman daire havalandırma boşluğunda çıktığı söyleniyor yangının. İncelemelerin ardından belli olacaktır. Şu an için yanan ışıklar var ancak yangından dolayı muhtemelen herkes tahliye edilmiş durumda. Rezidansın dışında insanları görmek mümkün" bilgileri verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 21.10 sıralarında çıktı. Rezidansın birinci katında çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Rezidansın yandığını görenler panik yaşarken, rezidans içerisinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.