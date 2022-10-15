GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
HaberlerGündem Haberleri Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
ABONE OL

Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı rezidansta yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

15.10.2022 - 21:52 |
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı. Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kadıköyde 24 katlı binada yangın çıktı

DHA Muhabiri Murat Solak, CNN TÜRK'e verdiği bilgide "Alt katlarındaki yangının bir bölümü kontrol altına alındı. Apartman daire havalandırma boşluğunda çıktığı söyleniyor yangının. İncelemelerin ardından belli olacaktır. Şu an için yanan ışıklar var ancak yangından dolayı muhtemelen herkes tahliye edilmiş durumda. Rezidansın dışında insanları görmek mümkün" bilgileri verdi.

Kadıköyde 24 katlı binada yangın çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'ta bulunan 24 katlı bir rezidansta saat 21.10 sıralarında çıktı. Rezidansın birinci katında çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. Rezidansın yandığını görenler panik yaşarken, rezidans içerisinde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kadıköyde 24 katlı binada yangın çıktı

    GÜNCEL HABERLER

    İran alev alev! Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çatışma ve siren sesleri...

    İran alev alev! Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çatışma ve siren sesleri...

    Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

    Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti