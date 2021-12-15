Kabus devam ediyor! O illerden peş peşe kötü haber, ölü sayısı artıyor
Çeşitli illerde sahte içki içerek zehirlenen 11 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde sahte içki üreten ve satanlara yönelik operasyonlar artırıldı. Öte yandan Mersin'in Mut ilçesinde, sahte içki içen 3 arkadaştan 2'si tedaviye alındı, Ali Eser (57) ise bir gün sonra evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.
Yalova
Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas
Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 5 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya
Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.
İstanbul
İstanbul Avcılar'da da sahte içki tüketen bir kişi yaşamını yitirdi, içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Erzincan
Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Mersin
İlçeye bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Evinde ölü bulundu
Öte yandan ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.