Kabine toplantısı başladı! Gündemde fahiş kira artışı var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durum değerlendirilecek.

Ramazan ayı yaklaşırken fahiş fiyat artışı yapılmaması için ele alınacak tedbirler görüşülecek.

Toplantının gündeminde, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler de yer alacak.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve F-16 tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

Türkiye'nin Gazze diplomasisi

Dış politikada da ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.