Kabine toplanıyor! Kritik konular masada

Erdoğan son iki haftada önce Hindistan’da düzenlenen G-20 zirvesinde ardından ise ABD’nin New York kentindeki BM Genel Genel Kurulu’nda liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre; Çok sayıdaki ikili görüşme ve temasların yansımalarının Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. “Tahıl Koridoru” olarak bilinen Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik atılacak adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilimin de toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.

EKONOMİNİN YOL HARİTASI

Kabine’nin en önemli başlıklarından biri de ekonomik gelişmeler olacak. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ek tedbirlerle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bu ay başında açıklanan ve ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’ın (OVP) yansımalarının da toplantıda gözden geçirileceği kaydediliyor.

EMEKLİYE MAAŞ DÜZENLEMESİ

Emekli maaşlarına düzenleme de Kabine’nin gündemine gelmesi beklenen önemli başlıklar arasında. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan oluşan üçlü mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis’in açılmasıyla gündemine gelmesi beklenen düzenlemede son aşamaya ilişkin Kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON DA GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ”Üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine toplantısında ele alınacak” demişti. Bu kapsamda bugün yapılacak Kabine’de bu konunun detaylarının netleşmesi ön görülüyor. Yine evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredi desteği de toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.