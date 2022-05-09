Jody Lukoki öldü mü, neden, hastalığı ne? Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Jody Lukoki kimdir?

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması da giyen Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti. FC Twente ile Şubat ayına kadar sözleşmesi bulunan Demokratik Kongolu yıldız, çapraz bağlarından sakatlanmıştı. İyileşme sürecindeki futbolcunun ölüm haberi kulübünü sarstı.

Jody Lukoki neden öldü, hastalığı ne?

Futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Jody Lukoki kimdir?

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyordu.

Ajax altyapısının keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer olmuştu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna katmıştı.