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İzmirli gazeteci Şenol Gök hayatını kaybetti

İzmirli gazeteci Şenol Gök, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

02.01.2022 - 20:56 | | İHA
İzmirli gazeteci Şenol Gök hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören gazeteci Şenol Gök (56), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir doğumlu iki çocuk babası Gök’ün ani vefatı ailesi, yakınları ve İzmir basınında derin üzüntüye neden oldu. Gök’ün cenazesi yarın Aliağa Merkez Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Uzunhasanlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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