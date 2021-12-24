İzmir'de yangın faciası! 3 çocuk can verdi

İzmir'in Bayındır ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine evin içerisinde çocukların olabileceğini söyledi. Yangın kontrol altına alındı. Ancak yangının ardından eve girildiğinde itfaiye ekipleri üç çocuğun cesediyle karşılaştı. Çocuklardan birinin 3 yaşında, diğerlerinin iki yaşında ve ikiz oldukları belirlendi.

Yangın sırasında anne ve baba evde yoktu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.