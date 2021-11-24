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İzmir'de terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İzmir'de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

24.11.2021 - 11:28 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
İzmir'de terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarla, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 12 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda örgüt içinde faaliyet yürüten 3 şüpheliyle birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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