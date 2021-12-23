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İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

23.12.2021 - 01:04 | | Halil İBRAHİM KARABIYIK- Azat YILDIZ/MENEMEN (İzmir), (DHA)
İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantajla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişek, 26 bin TL, 105 dolar ve farklı isimler adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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