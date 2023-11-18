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İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikteki sürücülerle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

18.11.2023 - 11:45 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İzmir'in de olduğu birçok kent için sağanak uyarısında bulundu. Uyarının ardından İzmir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir cadde adeta göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Öte yandan aralıklarla devam etmesi beklenen yağmurun, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

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