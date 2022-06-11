İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait 143 adet sikke ele geçirildi

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde bir kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 adet sikke ve 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, polis merkezine götürüldü.