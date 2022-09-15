İzmir ve Manisa'da orman yangını!

Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINDA



Ormanda çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu.