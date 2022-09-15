İzmir ve Manisa'da orman yangını!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde de yangın çıktı. Orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu.
Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
KONTROL ALTINDA
Ormanda çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DA DA YANGIN ÇIKTI
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 3 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan kül oldu.