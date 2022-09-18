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Orman yangınları art arda başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir’de Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Tokat’ın Topçam yaylasında da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

18.09.2022 - 16:04 |
Orman yangınları art arda başladı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çeşme Marina'ya yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

Orman yangınları art arda başladı Havadan ve karadan müdahale ediliyor

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Orman İşletme Şefliği'nden yapılan açıklamada, 14.32'de çıkan yangına ilk müdahalenin 14.45'te yapıldığı bilgisi verildi. Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Orman yangınları art arda başladı Havadan ve karadan müdahale ediliyor

TOKAT ORMAN YANGINI

Tokat'ta Topçam yaylasında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Merkeze bağlı Topçam Yaylası Çamlık bölgesindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Orman yangınları art arda başladı Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat, Erbaa ve Niksar Orman İşletme Müdürlükleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme arazözlerinin de takviye olarak gönderildiği bölgede yangına havadan da helikopterlerle müdahale ediliyor.

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