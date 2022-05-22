Ä°zmir'de makilik ve orman yangÄ±nÄ±

Karaburun Gerence KÃ¶rfezi'ne yakÄ±n bir noktadaÂ saat 15.30Â sÄ±ralarÄ±nda makilik yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. YÃ¼kselen alevleri gÃ¶ren Ã§evredekilerin durumu bildirmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye 8 arazÃ¶z, 5 ilk mÃ¼dahale aracÄ±, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri sevk edildi. Bir diÄŸer yangÄ±n da Dikili ilÃ§esinde Ã§Ä±ktÄ±. Madra BarajÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, Dikili Orman Ä°ÅŸletme ÅžefliÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisindeki ormanda Ã§Ä±kan yangÄ±na, 10 arazÃ¶z, 4 su tankeri, 1 ilk mÃ¼dahale aracÄ± ve 1 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri gÃ¶nderildi. SÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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