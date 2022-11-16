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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir'de, yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınalı havanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

16.11.2022 - 21:14 | | İHA
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre;, rüzgarın, yarın İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde etkili olacağı bildirildi. Kuvvetli rüzgarın saat 09.00'da başlayacağı ve gece yarısı etkisini kaybedeceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı