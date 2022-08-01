İzmir'de korkutan yangın!
İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol etmek amacıyla 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözün yangın yerine sevk edildiği bildirildi.
01.08.2022 - 20:44 | | İHA
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.