GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİzmir'de korkutan yangın!
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de korkutan yangın!
ABONE OL

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir’in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol etmek amacıyla 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazözün yangın yerine sevk edildiği bildirildi.

01.08.2022 - 20:44 | | İHA
İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı Mahallesi Çandarlı Dikili Yolu civarında bulunan ziraat arazisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı öğrenilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

    İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

    Dışişleri Bakanlığı: Bağdat’ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı: Bağdat’ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

    Tüm dünyanın en büyük korkusuydu! Putin'den tarihi itiraf

    Tüm dünyanın en büyük korkusuydu! Putin'den tarihi itiraf