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İzmir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

08.02.2022 - 13:56 |
İzmir'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin İzmir körfezinde 3.7 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi. Urla açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İZMİR'DE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. saat 12.21'de meydana gelen deprem yerin 13.35 KM altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bilgisi paylaşılmadı.

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