İzmir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir Menderes'te 15.02'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de aynı şekilde deprem büyüklüğünü 3.7 olarak ölçerken derinliği ise 5.2 kilometre olarak duyurdu. Sabah saatlerinde Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.