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İzmir'de korkutan deprem!

AFAD internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 15.02 sıralarında İzmir Menderes'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.09.2022 - 15:21 | | DHA
İzmir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir Menderes'te 15.02'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de aynı şekilde deprem büyüklüğünü 3.7 olarak ölçerken derinliği ise 5.2 kilometre olarak duyurdu. Sabah saatlerinde Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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