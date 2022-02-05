GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
ABONE OL

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 şüpheliyi suç üstü yakaladı. Öte yandan operasyonda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

05.02.2022 - 01:25 |
İzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Kayaları patlatarak define arıyorlarmış

Öte yandan yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesi, 6 adet el yapımı patlayıcı madde, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı madde üzerindeki kablolarla aynı şekilde olan kablo da ele geçirildi. Şüphelilerin patlayıcı maddelerle kayaları patlatarak define aradıkları öğrenildi.
Suç üstü yakalanan 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNCEL HABERLER

Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Bodrum'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKKlı terörist yakalandı

Bodrum'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKKlı terörist yakalandı

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İzmir'de kaçak kazı operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber
Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Faturalar değişiyor, vergi muafiyeti ve indirim...

Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Faturalar değişiyor, vergi muafiyeti ve indirim...

Sıradaki Haber
Maaşlara bir zam daha! Tarih belli oldu, memur, emekli hepsini kapsıyor! 1311 TL artış ve...

Maaşlara bir zam daha! Tarih belli oldu, memur, emekli hepsini kapsıyor! 1311 TL artış ve...

Sıradaki Haber
Omicron'la ilgili çarpıcı tespit: Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

Omicron'la ilgili çarpıcı tespit: Delta'ya kıyasla yüzde 75 daha az

Sıradaki Haber