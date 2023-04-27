İzmir'de lüks sitede korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikale Mahallesi'nde bulunan Folkart Sitesi'nde çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi. 8 katlı 4 bloğun bulunduğu sitede çıkan yangın, İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi.





Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün TOMA ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

VALİ OLAY YERİNDE

Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine gitti. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığını söyledi. Engin, "Şu ana kadar can kaybı bilgisi yok, inşallah olmayacak. Bizim bulunduğumuz bölgedeki ambulanslara ulaşan bir şey yok." dedi.

İBRAHİM TATLISES'TEN AÇIKLAMA GELDİ



Binada ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in de dairesi de bulunduğu öğrenirlerken üzücü olaya dair Tatlıses'ten açıklama geldi. İbrahim Tatlıses, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Folkart'ta oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki yangı ile ilgili son durumu anlattı. Kasapoğlu, "Yangın devam ediyor. Elektrik kontağından kaynaklı bir yangın olduğu bir bilgisi var. Ahşap kaplamalı bir bina. Önemli olan can kaybının olmaması" dedi.