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İzmir'de bir orman yangını daha çıktı! Urla'dan sonra Karşıyaka ilçesi alev alev

İzmir'de Urla ilçesinden sonra Karşıyaka ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışması başlattı.

14.08.2024 - 01:21 | | Burak UÇAR/ İZMİR, (DHA)
İzmir'de bir orman yangını daha çıktı! Urla'dan sonra Karşıyaka ilçesi alev alev

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, saat 21.45 sıralarında Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda ikinci yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 25 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale devam ediyor.

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