İzmir'de bir orman yangını daha!

İzmir’in Foça ilçesinde başlayan Orman Yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Bu yangının ardından bir Yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı.

Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı.

Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

FOÇA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Foça ilçesindeki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın, yakınındaki zeytinliğe de sıçradı. Alevlerin civardaki tavuk çiftliklerine yaklaşık 500 metre mesafede olması tedirginliğe yol açtı. Kuru otlar nedeniyle alevlerin kısa sürede yayılması çalışmaları zorlaştırdı. Dozerlerle kuru otlar kazınarak alevlerin ilerlemesinin önüne geçildi.

Söndürme çalışmalarına 3 itfaiye aracı, Foça Deniz Üs Komutanlığı'na ait bir arazöz ve bölgedeki tavuk çiftliklerinin çalışanları da destek verdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma bölgede soruşturma başlattı.

Öte yandan, alevler havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Muğla ve Balıkesir'den takviye istenen hava araçları da geri çevrildi.