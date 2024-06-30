İzmir'de binada doğal gaz patlaması! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Can kaybı ve yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama yaşandı. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada cadde savaş alanına döndü. Çevrede bulunan çok sayıda bina da hasar aldı. Şiddetli patlama sesini duyanlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

YARALILAR SOKAK ORTASINDA YARDIM BEKLEDİ

Vatandaşın ihbarıyla bölge 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yaralı olarak yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

CANSIZ BEDENLERİN ÜZERİNİ ÖRTTÜLER

Binada adeta enkaza dönerken hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin üzeri polis tarafından örtüldü. Ekipler, bölgedeki tüm doğal gaz hattını güvenlik amaçlı kesti.