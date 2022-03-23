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İzmir'de ahırda bulundu! Görenler inanamadı, 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait...

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ahırda, milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Polis operasyonunda 2 kişi de gözaltına alındı.

23.03.2022 - 18:45 | | Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
İzmir'de ahırda bulundu! Görenler inanamadı, 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait...

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesinde kazı yapılıp, çıkarılan tarihi eserin de Gereli Mahallesi'ndeki ahıra götürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ahırda yapılan aramada milattan sonra 3'üncü ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Efes tipi yarı mamul lahit mermer ve bu mermere ait 2 parça halinde kırılmış kapak ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.B. ve A.G. gözaltına alınırken, H.A. ve O.B.'yi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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