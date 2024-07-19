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İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti! 27 kişi hakkında karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de elektrik akımına kapılarak 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, adliyeye sevk edilen 27 kişi hakkında kararın açıklandığını ifade etti.

19.07.2024 - 02:03 |
İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti! 27 kişi hakkında karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;

* Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
* 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı,
* 7 şüpheli hakkında ev hapsi,
* 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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