İzmir'de 2 kişi elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmişti! 27 kişi hakkında karar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında;

* Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,

* 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı,

* 7 şüpheli hakkında ev hapsi,

* 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hepimizi üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.