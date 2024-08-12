İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. İki ildeki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor.
12.08.2024 - 16:58 | | Kadir ÖZEN/İZMİR,(DHA)
İzmir'in Aliağa İlçesinde Nemport Limanı civarında, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.
MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.