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İzmir ve Adana ve Tokat'ta orman yangını

İzmir ve Adana ve Tokat'ta ormanda yangın çıktı. Yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

10.06.2024 - 16:50 | | Kadir ÖZEN / Ali GÖKDAL, (DHA)- İHA
İzmir ve Adana ve Tokat'ta orman yangını

Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir ve Adana ve Tokatta orman yangını

ADANA'DA ORMAN YANGINI

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların yangın çıktığını ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

TOKAT’TA EKİPLER SEFERBER OLDU

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Ustahasan köyü ormanlık alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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