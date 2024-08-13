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İzmir Urla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale edildi

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı.

13.08.2024 - 19:29 | | Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
İzmir Urla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale edildi

Bugün saat 17.00'de Urla ilçesi Demircili Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile yangın saat 19.00'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)

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