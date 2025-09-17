İzmir Söke Bodrum ortasında resmen başladı! Aydın'ın dev projesi hayata geçiyor

Haberin Devamı

Aydın’ın en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Söke Novada (OSB) Köprülü Kavşağı projesinde çalışmalar resmen başladı.

Geçtiğimiz aylarda Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından duyurulan ve 2025 yılı yatırım programına alınan proje kapsamında ekipler sahaya indi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde bölgede harita ölçüm çalışmaları başlatıldı. Ayrıca kavşağın inşaatına hazırlık amacıyla servis yollarının düzenlenmesi için kazı çalışmaları da sürdürülüyor.





Novada kavşağı tamamlandığında yalnızca Söke merkez trafiğini rahatlatmakla kalmayacak; aynı zamanda Didim, Kuşadası ve Bodrum gibi turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan güzergahta da önemli bir rahatlama oluşturacak.

Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğun büyük ölçüde azalması hedefleniyor.