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Belediyeye rüşvet operasyonunda flaş gelişme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, rüşvet alıp, verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, 6'sı belediye çalışanı 11 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.11.2021 - 16:57 | | Emircan DURAK/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)
Belediyeye rüşvet operasyonunda flaş gelişme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, jandarma tarafından 9 Kasım sabahı Kemalpaşa'da düzenlenen operasyonda 6'sı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan binalara ruhsat ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri belirtildi.

Belediyeye rüşvet operasyonunda flaş gelişme

Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'rüşvet vermek, almak ve aracılık etmek' suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından CHP Kemalpaşa eski İlçe Başkanı M.A., Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri İ.V., M.Ç., C.Y., A.Ö. ve Y.H. ile Yapı Kontrol eski Müdürü K.A.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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