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İzinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi

Bilecik'te izinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi.

10.06.2024 - 15:22 | | İHA
İzinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi

16 Mayıs 2024 tarihinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde dinlenirken yan daireden gelen kapı zorlama seslerini duyan ve hırsızları suçüstü yakalayan polis memuru Mustafa Şener'i Vali Şefik Aygöl makamında kabul etti.

Polis memurunu başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Aygöl, "Şener'in gösterdiği cesaret ve olağanüstü dikkat, halkımızın güvenliği için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi, görevine olan bağlılığı ve vatandaşlarımızı koruma azmiyle gurur kaynağımızdır. Benim için ve tüm Bilecik halkı için onun başarısı büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

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İzinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi

İzinli olduğu gün hırsızları yakalayan polise 'Başarı Belgesi' verildi