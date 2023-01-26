İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti

İYİ Parti'li Paçacı, partideki görevinden istifa etti. İYİ Parti'deki 6'lı masa toplantısı devam ederken genel merkezden ayrılan Paçacı, yazılı açıklama yaptı. Paçacı, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, 6'lı Masa'yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" dedi.