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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın cenazesinden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bulunduğu araç konvoyunda kaza meydana geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu otomobil ile koruma görevlilerinin otomobili yoldan çıkarken, kazada yaralanan olmadı.

10.11.2021 - 19:35 | | Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyunda kaza

Kaza, saat 17.00 sıralarında Beypazarı- Ankara yolu Güneyce kavşağı yakınlarında meydana geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sabri Yavaş'ın Beypazarı ilçesindeki cenaze töreninin ardından parti teşkilatı ile birlikte Ankara'ya döndüğü sırada, konvoyun içine giren bir köpek nedeniyle kaza yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içerisinde bulunduğu otomobil ile koruma görevlilerinin bulunduğu otomobil, yolun dışına savruldu. Kazada, yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. 

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