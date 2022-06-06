İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği tarafından yapılan girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022 tarihinde Roma’da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Dışişleri Bakanlığına davet edilerek Büyükelçi Marrapodi’ye görüş ve taleplerin iletildiği belirtildi.

Büyükelçi Marrapodi ile görüşmede PKK’nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği, ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki taleplerin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.