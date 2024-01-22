İsveç'in NATO üyeliği TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün yarın Meclis gündemine alınması bekleniyor. Detayları CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.
22.01.2024 - 20:38 |
İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Üyeliğin yarın Meclis gündemine alınması bekleniyor. Son bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram şu ifadeleri kullandı:
Yarın TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde İsveç'in NATO'ya üye protokolünü öngören düzenlemenin gelmesini bekliyoruz. Kısa süre önce Meclis'te Dışişleri Komisyonunda görüşülmüştü. Yarın yasa görüşmeleri başlayacaktı. Ancak yasa görüşmelerinden önce İsveç'in NATO'ya üyeliğini öngören protokolün görüşmelerinin gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmelerinin ardından oylamaya sunulacak.